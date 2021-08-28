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بيراميدز يسحق غزل المحلة بنصف دستة أهداف في ختام الدوري

السبت 28/أغسطس/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
محمد زويد
فاز فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز على نظيره غزل المحلة بسداسية نظيفة في مباراة الجولة الـ 34 من بطولة الدوري المصري الممتاز والأخيرة.

أفتتح إسلام عيسي نجم الفريق السماوي التسجيل في الدقيقة 34 من زمن شوط المباراة وعقب أهداره لركلة جزاء في الدقيقة 4 من زمن المباراة، ثم أضاف إبراهيم عادل ثلاثية في الدقيقة 39 ، 48 ، 53 من زمن المباراة.

وأضاف محمود صابر الصاعد الواعد هدف الفريق الخامس في الدقيقة 61، ثم أضاف إبراهيم حسن هدف من أجمل الأهداف في بطولة الدوري العام هذا الموسم.

وبهذه النتيجة ينهي بيراميدز منافسات بطولة الدوري العام وهو في المركز الثالث برصيد 55 نقطة، بينما يحتل غزل المحلة المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة.

الكلمات المفتاحية

غزل المحلة رمضان صبحي بيراميدز

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