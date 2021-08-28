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دبلوماسي سابق يكشف رسائل مشاركة الرئيس السيسي بمؤتمر بغداد (فيديو)

السبت 28/أغسطس/2021 - 07:04 م
شيماء حسن
قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مؤتمر بغداد الذي عقد اليوم بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من زعماء الدول العربية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأتي في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة للعراق بعد عدة إنجازات أشار إليها الرئيس السيسي حققتها الوزارة الحالية في استكمال مطاردة إرهاب داعش.

وأضاف "حسن" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت أن هذه القمة تحدثت عن مشكلة الحدود والوعد الذي وعد به رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالدعوة إلى الانتخابات المبكرة في أكتوبر المقبل.

وأشار إلى أن مشاركة دول الجوار وعدد من الدول الصديقة يدعم الموقف الداخلي ويظهر الشعب العراقي والخصائص العراقية المختلفة ولاسيما في ظل حالة الجدل بشان الانتخابات ما بين مؤيد لإقامتها في هذا التوقيت وما بين معارض، موضحًا أن إقامتها يعطي رسالة أن العالم يساعد ويؤيد العراق للخروج تمامًا من مشكلة الإرهاب والصراعات إلى البناء وإعادة الاعمار.

وأكد أن إقامة هذا المؤتمر في هذا التوقيت ينفي ما يتردد بشأن أن العراق ليست منطقة غير آمنة والدليل عقد هذه القمة من القمم، لافتًا إلى أن هذه القمة تُدعم رئيس الوزراء العراقي ورئيس الجمهورية لضرورة عقد الانتخابات لاختيار حكومة بطريقة ديمقراطية تنتقل إلى مرحلة البناء وإعادة الاعمار.

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