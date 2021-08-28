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أول تعليق من نجم بيراميدز بعد الفوز الكاسح على المحلة

السبت 28/أغسطس/2021 - 07:03 م
بوابة الفجر
محمد زويد
أعرب أحمد حمودي لاعب بيراميدز عن سعادته الكبيرة بالعودة مرة أخرى للملعب بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة موجها الشكر لمجلس الإدارة والجهاز الفني وزملائه اللاعبين على الوقوف بجانبه ودعمه ومساندته منذ اللحظة الأولى حتى عاد بعد غياب طويل.

شدد على أن الفريق من مباراة لأخرى يتطور من لقاء لآخر ويتقدم واللاعبون بدأوا حفظ شكل اللعب والطريقة في الفترة الماضية والجهاز الفني يحفظ اللاعبين طرق اللعب الجديدة، موضحا أن الفريق لديه هدف واضح وهو الانتصار في كل مبارياته المقبلة وبدء موسم مثالي والتركيز على لقب الكأس والكونفدرالية والموسم المقبل، موضحا سعادته البالغة باللحظة الحالية لأنه كان يرغب في العودة.

وقدم حمودي الشكر لبقية زملائه على دعمه ومنحه شارة القيادة في أول مباراة بعد العودة من غياب وهو ما يعني له الكثير في هذا التوقيت الصعب.

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