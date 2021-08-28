الـ 5 مواد بـ 1500 جنيه.. مواطن يروي تفاصيل تعرضه للنصب على يد مستريح الثانوية

كشف عمرو أحمد، والد أحد طلاب الثانوية العامة المنصوب عليهم، تفاصيل محاولة النصب التي تعرض لها من قبل شخص أدعى قدرته على زيادة مجاميع الثانوية العامة، قائلًا:" هناك شخص أعلن قدرته على رفع الدرجات، من خلال الدخول على الأكونت الخاص بسيستم النتيجة، وتعدل مجموع درجات المواد".



وأضاف "احمد"، خلال مداخلة مع الغعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن ابنته كانت متفوقة منذ بداية دراستها، ولكنه فوجئ بتدني مجموعها في الثانوية فبحث عن أي حيلة لزيادة مجموعها.



وأشار عمرو أحمد، والد أحد طلاب الثانوية العامة المنصوب عليهم، إلى أن الدكتور المتهم أخبرهم انه يغير كل المواد –عددها 5- مقابل 1500 جنيه، على أن يحصل عليها كروت شحن يتم تحويلها له، مضيفًا أن المتهم أرسل لهم صورة يظهر فيها تعديل الدرجات على عكس النتيجة الفعلية له، وبعدها يتم تحويل كروت الشحن له، ثم يقابلها فورًا بـ "لبلوك"، لمنع التواصل معه، مرة ثانية.

