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إبراهيم حسن بعد سداسية المحلة: نحاول مصالحة إدارة بيراميدز

السبت 28/أغسطس/2021 - 07:06 م
بيراميدز
بيراميدز
محمد زويد
أعرب إبراهيم حسن لاعب فريق نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على حساب المحلة بستة أهداف دون مقابل.

وأوضح أن ختام الدوري كان جيدا للغاية ومن الرائع مصالحة الإدارة بالأداء الجيد في ختام البطولة المحلية رغم الغيابات الكبيرة في صفوف الفريق سواء للإصابة أو الإيقاف.

وعن هدفه الرائع في شباك المحلة من قبل منتصف الملعب قال إنه كان يركز على تلك الكرات منذ فترة طويلة وكان يرى الحارس متقدما ونجح في تسجيلها بالصورة الأفضل على الإطلاق.

الكلمات المفتاحية

بيراميدز ابراهيم حسن

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