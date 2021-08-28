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وظائف مترو الأنفاق 2021.. تعرف على الشروط والراواتب تبدأ من 7 الاف

السبت 28/أغسطس/2021 - 07:02 م
مترو الأنفاق - صورة أرشيفية
مترو الأنفاق - صورة أرشيفية
يبحث العديد من المواطنين عن وظائف مترو الأنفاق 2021 ، حيث أعلنت شركة "RATP" الفرنسية المسؤولة عن إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق عن احتياج الشركة لعدد من المهن أبرزها سائق.

كما سهلت الشركة شروط التقديم على وظائف مترو الأنفاق 2021، حيث في بعض الحالات لا يشترط الخبرة أو مؤهل عالي، ونقدم لكم في يما يلي شروط ورواتب وظائف مترو الأنفاق 2021.

وظائف مترو الأنفاق 2021

وتصدرت وظائف مترو الأنفاق اليوم الخميس الموافق 26 أغسطس 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل عقب الإعلان عن بدء قبول موظفين جدد.

شروط وظائف مترو الأنفاق 2021

وكشفت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث عن وظائف مترو الأنفاق لحاجتها الملحة في شغل بعض الأماكن والتي من بينها قائد مترو "سائق".

ونرصد عبر بوابة الفجر الإلكترونية شروط وظائف مترو الأنفاق في السطور التالية:

لا يشترط الخبرة.

العمل 6 أيام أسبوعيا وبنظام الشيفتات "8 ساعات" ويوم راحة.

مؤهل متوسط أو مؤهل عالٍ بشرط تخصص إلكترونيات وميكانيكا.

لا يقل السن عن 21 ولا يزيد عن 40 عاماً.

إحضار موقف التجنيد.

مزايا وظائف مترو الأنفاق

تدريب مدفوع الأجر شامل مكثف على الوظيفة، وقيادة المترو.

تأمين طبي واجتماعي.

رواتب وظائف مترو الأنفاق 2021

الراتب خلال فترة التدريب 4500 جنيه.

الراتب بعد اجتياز فترة التدريب: 7,000 جنيه.

خطوة التقديم في وظائف مترو الأنفاق 2021

ويمكن لجميع الراغبين في التقديم وظائف مترو الأنفاق إرسال السيرة الذاتية موضحًا كلمة "سائق مترو" عبر البريد الأتي [email protected]

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