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أمل مبدى تبحث مطالب واحتياجات نادي فرسان الإرادة بأوسيم

السبت 28/أغسطس/2021 - 07:08 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

إجتمعت المهندسة أمل مبدى رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، اليوم السبت، بمجلس إدارة نادي فرسان الإرادة بأوسيم بالجيزة، برئاسة المهندس محجوب مجاور.

حضر الاجتماع، الدكتور أحمد منطاش نائب رئيس النادي، وإسلام سلام عضو مجلس الإدارة، وإسلام ياسين المدير التنفيذي، ويوسف الزيني مدير النشاط الرياضي، ورجب فتحي مدرب. 

وتأتي تلك الزيارات، في إطار التعاون المشترك، بين الاتحاد والأندية، وسعياً لاستمرارية تبادل الأفكار التطويرية الفنية والإدارية، التي تخدم مصلحة لاعبي ولاعبات الاتحاد، ورياضات ذوي الإعاقة الذهنية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الأنشطة والخدمات الموجودة بالنادي، وطلب مسؤولوه من رئيس الاتحاد، دعمهم خلال الفترة المقبلة، لتجهيز الملاعب وتوفير الأدوات الرياضية للتدريب، وعقب ذلك التقت مبدى، باللاعبين وأولياء أمورهم، للتعرف على احتياجاتهم وطلباتهم.

يذكر أن نادي أوسيم، أنشأ سنة 2005 ويخدم سكان الجيزة وضواحيها، كما يضم 45 لاعب ولاعبة من ذوي الإعاقات الذهنية، مسجلين في رياضات تنس طاولة وألعاب القوى.

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