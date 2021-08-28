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الدوري المصري.. بيراميدز يكتسح المحلة بسداسية وتعادل سموحة والمقاصة

السبت 28/أغسطس/2021 - 07:09 م
بيراميدز
بيراميدز
الفجر الرياضي
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيرامديز فوزًا على غزل المحلة، بسداسية نظيفة، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة الـ34 والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.

أحرز إسلام عيسى، الهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة 34 من عمر المباراة، ونجح إبراهيم عادل، في إحراز الهدف الثاني، ونجح إبراهيم عادل في إحراز الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 48 من عمر المباراة، وبعدها بخمس دقائق أضاف اللاعب ذاته الهد ف الثالث له والرابع لفريقه.

وفي الدقيقة 69 نجح محمود صابر، في إحراز الهدف الخامس للفريق السماوي، قبل أن يختتم إبراهيم حسن، أهداف المباراة في الدقيقة 81.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز إلى 55 نقطة محتلاً بهم المركز الثالث، بينما تجمد رصيد المحلة عند 35 نقطة في المركز الخامس عشر.

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 ، مباراة سموحة وغزل المحلة، في اللقاء الذي جمع الفريقين، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.

تقدم سموحة، في الدقيقة 21 عن طريق مصطفي فتحي، من تسديدة من داخل منطقة الجزاء وتعادل مصر المُقاصة، بالدقيقة 35 عن طريق باسم مرسي، من ضربة جزاء.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد سموحة إلى 54 نقطة، بالمركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري، في ختام مباريات الفريقين في بطولة الدوري، كما أرتفع رصيد 38 نقطة بالمركز الـ 11 ، في جدول ترتيب المسابقة المحلية.

الكلمات المفتاحية

مسابقة الدوري الممتاز بيراميدز المحلة

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