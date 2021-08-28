حال قدوم مبابي.. فلورنتنيو بيريز يطرد رباعي ريال مدريد





ولفت برنامج الشيرنجيتو الإسباني أن تقارير صحفية ادعت أن باريس سان جيرمان رفض العرض الثاني لريال مدريد الذي يبلغ قدره 170 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت التي تبلغ قدرها نحو 10 ملايين.





وكشفت تقارير صحفية إسبانية، أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي واثق من الحصول على خدمات مبابي، حتي في آخر لحظات الميركاتو.





ووفقًا لموقع "دون بالون" الإسباني، فأن بيريز سيُضحي برباعي الفريق الملكي في حال نجاحه في التعاقد مع مبابي من الفريق الباريسي.





وقال الموقع الإسباني، بأن بيريز لن يُمانع في رحيل إسينسيو وهازارد ولوكا يوفيتش ودياز حال حصوله في التعاقد مع النجم الفرنسي في الميركاتو الحالي.





أصبح ريال مدريد الإسباني، على بعد خطوات من حسم صفقة كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.