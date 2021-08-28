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زوجة تطلب الطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة: "بيخوني وبيشك فيا"

السبت 28/أغسطس/2021 - 07:19 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
أقامت سيدة دعوى طلاق للضرر من زوجها، أمام محكمة الأسرة، لأنها تتعرض للإهانة منه حيث إنه دائمًا ما يشكك في سلوكياتها وأقوالها، ويتهمها بالخيانة رغم أنها امرأة شريفة لم تفعل أي سلوك مشين.

اكتشاف الخيانة

وقالت السيدة في دعواها أمام المحكمة أنهما تزوجا منذ 7 سنوات، ولديهما طفلين توأم، وبعد سنتين من الزواج، بعد إنجاب طفليها، اكتشفت أنه يخونها مع الكثير من السيدات، وصمتت من أجل مصلحة ابنيها، وللحفاظ على استقرار أسرتها.

وأوضحت أنها حاولت أن تفعل أي شيء لكي تُشبع رغبات زوجها ولا ينظر إلى امرأة أخرى كما نصحها أهلها وعدد من صديقاتها، ولكن دون جدوى لأن الزوج استمر في علاقاته غير الشرعية، واستمر يتحدث مع سيدات أخريات عبر الهاتف، ووصل الأمر في العديد من المرات إلى أنه يبيت خارج المنزل.

الزوجة تتعرض للضرب والإهانة

وأكدت أن زوجها منذ سنوات بدأ يشكك في سلوكياتها، ويتهمها في شرفها عندما تصل لها أي رسالة من صديق لها، أو حتى عندما تذهب إلى أسرتها، ومنعها من زيارة أسرتها ظنًا منه أنها تخونه وأنه بذلك سيمنعها من الخيانة.

وأشارت الزوجة إلى أنه في الفترة الأخيرة وصل الأمر إلى أنه كان يراقبها عند نزولها من المنزل، كما بدأ يضربها ويعتدي عليها، حتى يأست منه ومن إصلاحه وقررت الذهاب إلى منزل أسرتها دون عودة، وتطلب الطلاق للضرر.

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