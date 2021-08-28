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قمحة: كلمة السيسي في مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة" بها استنفار للهمم

السبت 28/أغسطس/2021 - 07:20 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إن العراق تحظى بمكانة خاصة في السياسة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2014.

وأشار "قمحة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن مصر حريصة على تمكين الدولة المصرية في مواجهة التحديات سواء الاقتصادية أو القضاء على الإرهاب، لافتا إلى أن الرئيس السيسي أكد ضرورة الحفاظ على الثوابت في السياسات الدولية.

وأضاف أن الدولة الفرنسية معنية بالقضاء على البؤر الإرهابية، منوها بأن كلمة الرئيس السيسي للشعب العراقي في مؤتمر "يغداد للتعاون والشراكة" كان بها استنفار للهمم، فضلا على انه يؤكد على ضرورة تحمل الشعب العراقي مسؤليته تجاه بلاده.

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