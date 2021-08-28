الشوط الأول.. ليفربول يخطف تعادلا قاتلا من أنياب تشيلسي بمشاركة صلاح (فيديو)





انتهى الشوط الأول بتعادل ليفربول مع تشيلسي بهدف لكل فريق في مباراة الجولة الثالثة من الدوري الانجليزي "بريميرليج" التي تقام على ستاد آنفيلد.





جاء هدف تشيلسي عن طريق اللاعب كاي هافيرتز في الدقيقة 22 من كرة رأسية عن طريق ركلة ركنية.





أما هدف ليفربول جاء في الدقيقة 48 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء عن طريق محمد صلاح مع طرد رييس جاميس مدافع تشيلسي.





وشارك المصري محمد صلاح أساسيا في اللقاء مع ليفربول.





وأعلن كل من يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، ونظيره في تشيلسي المدير الفني الألماني توماس توخيل، عن تشكيل الفريقين.





تشكيل ليفربول

أليسون بيكر، ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندي ربيرتسون، فابينيو، جوردان هندرسون، هارفي إليوت، ساديو ماني، محمد صلاح، روبرتو فيرمينو.





تشكيل تشيلسي

إدوارد ميندي، سيزار أزبلكويتا، أنديرس كريستيانسن، أنطوان روديجر، رييس جيمس، جورجينيو، نجولو كانتي، ماركوس ألونسو، ماسون ماونت، روميلو لوكاكو، هافريتز.



