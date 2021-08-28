رئيس حماية المستهلك يفتتح جمعية تعاونية لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بدمنهور (صور)

افتتح اللواء أحمد الحسيني رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة، يرافقة المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة، مقر الجمعية التعاونية الاستهلاكية بحي شبرا طريق النصر بدمنهور، وذلك تماشيا مع اهتمامات الدولة بتوفير حياة كريمة ووقف نزيف ارتفاع الأسعار لصالح المواطنين.



حيث تم طرح اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة للمواطنين، وأكد وكيل وزارة للتموين على استمرار الدعم والعمل على توفير كافة السلع الغذائية واللحوم بالاسعار الاقتصادية.



مشيرا انه يتم توفير اللحوم البلدية بكافة المعارض والمنافذ بسعر 100 جنية للكيلو بما يقل بنسبة 40% عن مثيلاتها وكذا توفر الفاكهة والخضروات والمواد الغذائية بأسعار تقل عن مثيلاتها من 20 الى 25%، للقضاء على جشع بعض المحتكرين ومنع غلاء أسعار والتوسع فى فتح المنافذ بجميع المراكز والمدن، بالاضافة الى 3118 منفذ منتشرة بمدن ومراكز وقرى المحافظة وتوفير 20 سيارة متحركة للوصول الى المناطق النائية للمساهمة فى تخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين.