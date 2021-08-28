مصرع 3 عمال وإصابة آخر إثر سقوط في بالوعة صرف صحي ببورسعيد



لقي 3 عمال مصرعهم وأصيب آخر، بعد سقوطهم داخل بالوعة صرف صحي، بمنطقة الاستثمار بمحافظة بورسعيد، خلال تنفيذهم أعمال إنشائية تجريها إحدى الشركات الخاصة.



تم نقل المصابين عن طريق سيارة الإسعاف، وتوفوا أثناء عمل الإسعافات الأولية، بينما يتلقى المصاب الرابع محمد أحمد علي محمود، 31 عامًا، العلاج داخل مستشفى السلام الدولي التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل.



وبعد الفحص الجثث تبين أنهم، علي أحمد علي حسن، 28 عامًا، وأحمد جابر بدوي، 30 عامًا، وعبد الحافظ خليفة عبد الحافظ، 30 عامًا، وذلك غرقًا إثر السقوط في البالوعة، وتشبع الرئة بمياة الصرف.





تلقى اللواء حسني عبد العزيز، مدير أمن بورسعيد، بلاغًا بالحادث وعلي الفور تم تكليف فريق بحث جنائي للوقوف على ملابسات الحادث، وتم إخطار النيابة العامة والتحفظ على الجثامين داخل مشرحة الزهور تحت تصرف النيابة العامة لاستكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث ولحين استخراج تصريح الدفن.