"العربية للتصنيع": إنتاج اللوحات المعدنية المرورية يوفر 150 مليون يورو سنويا (فيديو)



كشف اللواء إيهاب فكري، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الألمانية للوحات المرورية المعدنية المؤمنة، عن تفاصيل تصنيع اللوحات المرورية المؤمنة، قائلًا: "اللوحة الجديدة تضم 15 علامة "تأمينية غير قابلة للتزوير.



وتابع "فكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية"صدى البلد"، مساء السبت، أنه في منتصف اللوحة شعار الجمهورية محفور باليزر وفي منتصف اللوحة تماما بين الأرقام والحروف يوجد شريط بعلامة تأمينية مائية لا يمكن تزويرها مثل الموجودة في العملات الورقية حيث تم استخدام نفس التكنولوجية، كما يتم كتابة اسم جمهورية مصر العربية باللون الأبيض.



وأضاف: " في نهاية سبتمبر سيتم إنتاج اللوحات المعدنية المؤمنة في مصر بالمشاركة مع الخبرة الألمانية في هذا المجال لمتابعة الجودة، موضحا أنه كان في السابق يتم استيراد لوحات مرورية بقيمة 150 مليون يورو سنويا".







