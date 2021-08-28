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تامر عبدالمنعم : مشروع إبدأ حلمك نقلة في تاريخ صناعة السينما

السبت 28/أغسطس/2021 - 08:03 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
يقيم قصر السينما برئاسة الفنان والإعلامي تامر عبدالمنعم، مشروع "إبدأ حلمك السينما بين إيديك" ويعتمد المشروع على إقامة معسكرات وورش سينمائية وعرض أفلام تحت مسمى "نادي السينما" في جميع المحافظات.
يضم مشروع "إبدأ حلمك السينما بين إيديك" كوكبة من أفضل صناع السينما وهم:-

- الفنان تامر عبدالمنعم مشرفا عاما على المشروع
- المخرج فخر الدين نجيده مشرف الإخراج
- المونتير حسام المحفوظي مشرف المونتاچ
- مدير التصوير زايد نايف مشرف التصوير

ومن جانبه تقدم تامر عبدالمنعم، إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة بخالص الشكر على الموافقة بإقامة المشروع وهي لها كل الفضل في إقامة مشروع إبدأ حلمك السينما بين إيديك والمخرج هشام عطوة الذي أحدث طفرة في أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة وقال: مشروع إبدأ حلمك السينما بين إيديك نقلة في تاريخ صناعة السينما.

وأضاف "عبدالمنعم": "أن إبدأ حلمك السينما بين إيديك هو أول مشروع سينمائي من نوعه يعتمد على الطلبة المتفوقين من دورة الدراسات السينمائية الحرة التي يقوم بها قصر السينما وقمنا بإختيار طالب من قسم الإخراج وطالب من قسم المونتاچ وطالب من قسم التصوير وطالب من قسم السيناريو من المتفوقين في الدورة لإقامة المعسكرات".


كما أضاف تامر عبدالمنعم: الورش تقام كل ١٢ يوم في محافظة مختلفة وهناك نادي سينما بدأناه بمطروح ونادي السينما القادم في بني سويف سنعرض به فيلم أحمد نوتردام.

وأوضح "عبدالمنعم" أن الورشة القادمة ستكون بمدينة طنطا والمعسكر القادم سيكون بمنطقة الفسطاط في القاهرة وسيعتمد على الطلاب المتفوقين بورشة إسكندرية.

كما أوضح الفنان والإعلامي تامر عبدالمنعم المشرف العام على مشروع إبدأ حلمك السينما بين إيديك أن سبب إقامة المشروع هو إنعاش صناعة السينما بكوادر من أعمار مختلفة لتدريبهم وإستفادتهم من خبرات أعضاء المشروع.
الجدير بالذكر أن أعضاء مشروع إبدأ حلمك السينما بين إيديك يتواجدون الآن بمحمية وادي الريان بمحافظة الفيوم لإقامة ثاني معسكر سينمائي خاص بالمشروع وكان أول معسكر أقيم بمحافظة الإسكندرية.

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