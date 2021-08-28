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حقيقة رفض باريس سان جيرمان عرض ريال مدريد لضم مبابي

السبت 28/أغسطس/2021 - 07:32 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن هناك أنباء عن باريس سان جيرمان الفرنسي رفض عرض ريال مدريد الإسباني الخاص بالتعاقد مع نجمه الفرنسي كيليان مبابي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولفت برنامج الشيرنجيتو الإسباني أن تقارير صحفية ادعت أن باريس سان جيرمان رفض العرض الثاني لريال مدريد الذي يبلغ قدره 170 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت التي تبلغ قدرها نحو 10 ملايين.

وأكد البرنامج الإسباني أن باريس سان جيرمان لم يرد حتى الآن على العرض الثاني للملكي بشأن التعاقد مع مبابي.

وأفاد البرنامج الإسباني بأن مسئولي باريس سان جيرمان يتوقعون أن يشعر نظرائهم في ريال مدريد بالخوف من إمكانية فشل الصفقة وأنهم سيرسلون عرضًا ثالثًا من أجل التعاقد مع مبابي.

وألمح البرنامج الإسباني أن باريس سان جيرمان ليس في عجلة من أمرهم من أجل حسم مصير كيليان مبابي في الميركاتو الصيفي الحالي.

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