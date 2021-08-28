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ريال مدريد يسابق الزمن لحسم صفقة مبابي

السبت 28/أغسطس/2021 - 07:31 م
كيليان مبابي
كيليان مبابي
ريهام عبد المحسن
كشفت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد الإسباني يخشى مواجهة مشكلة أخرى أثناء التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار برنامج الشيرنجيتو الإسباني إلى أن ريال مدريد كان قد قدم عرضين من أجل التعاقد مع مبابي، حيث بلغ العرض الأول 160 مليون يورو، بينما وصل العرض الثاني إلى 180 مليون يورو بالمكافآت.

وأكد البرنامج الإسباني أن الحديث داخل جدران ريال مدريد يدور حول حسم صفقة مبابي غدًا الأحد.

وأوضح البرنامج الإسباني أن ريال مدريد يخشى أن يتأخر باريس سان جيرمان في الموافقة على العرض الثاني إلى يوم الإثنين أو الثلاثاء، حيث سيكون من الصعب حسم تفاصيل الصفقة في هذا الوقت القصير.

وأفاد البرنامج الإسباني بأنه على الرغم مما سبق فإن ريال مدريد سينتظر موافقة باريس سان جيرمان حتى يوم الثلاثاء المقبل.

ولفت البرنامج الإسباني أن باب الانتقالات الصيفية في إسبانيا سيغلق يوم الثلاثاء المقبل لذلك يسعى ريال مدريد لحسم الصفقة سريعا.

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