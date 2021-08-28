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الأهلي يقترب من ضم أخطبوط بيراميدز

السبت 28/أغسطس/2021 - 07:31 م
الاهلي
الاهلي
أشرف عبد الناصر

فتح مسئولو الأهلي خطوط المفاوضات مع إدارة بيراميدز بالإمارات، للتعاقد مع المهدي سليمان خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرغب مسئولو الأهلي في دخول ناصر ماهر في صفقة تبادلية مع المهدي سليمان، بعد أن تقدمت بيراميدز بعرض رسمي للمارد الأحمر تطلب فيه الحصول على خدمات ناصر ماهر.

وحسب مصدر بالأهلي فإن المهدي سليمان بات قريبا من الانضمام للقلعة الحمراء بناء على توصية من لجنة التخطيط وبعد موافقة موسيماني المدير الفني، وذالك لتدعيم مركز حراسة مرمى المارد الأحمر في المويم القادم.

واختتم الأهلي مشواره في الدوري العام بفوز هام على أسوان بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة على ملعب السلام.

الكلمات المفتاحية

بيراميدز المهدي سليمان الاهلي

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