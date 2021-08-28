بعد سحب الدكتوراه من محمد رمضان.. مصطفى درويش يهاجم المركز الألماني

علق الفنان مصطفى درويش على واقعة سحب الدكتوراه الفخرية من الفنان محمد رمضان الذي منحه له المركز الثقافي الألماني، من خلال بيانًا صحفيًا أصدره المكتب الإعلامي للمركز.





كتب "درويش" منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" قائلًا:"هو في حاجة محترمة في الكون تدي لحد دكتوراه وبعدين تسحبها، أنتم فعلا أثبتوا انكم تحت بير سلم والغلط على اللي عبركم وراح ليكم".





وفي سياق آخر، كان رد الفنان محمد رمضان على بيان سحب الدكتوراه الفخرية منه، أنه نشر صورة له وهو يحمل طفلة لبنانية، مشيرًا إلى أنها أصغر معجباته من لبنان.