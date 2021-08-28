Advertisements

مدير المركز الثقافي الألماني: محمد رمضان تسبب في مقتل طيار مصري

السبت 28/أغسطس/2021 - 08:06 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
قال الدكتور محمد الخطيب، مدير المركز الثقافي الألماني الدولي، إن المركز مستقل وأسس في عام 2007، وله الحق في منح الدكتوراه الفخرية من أجل تحفيز الشباب العربي للوصول إلى العالمية، مضيفًا أن بعض زملائه تواصلوا معه هاتفيًا أثناء تواجده في أوروبا، وطلبوا منه منح الفنان محمد رمضان الدكتوراه الفخرية، نظرًا لاعماله الفنية، فطلب منهم تقصي الحقائق حوله، ومن ثم تم منحه الدكتوراه، معقبًا: "بعد تكريمه ومنحه الدكتوراه الفخرية، الأرض قامت ولم تقعد".

وأضاف "الخطيب"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن هناك الكثير من الإعلاميين من العالم العربي توصلوا معه لمعرفة سبب منحه الدكتوراه، فتم البحث عن ماهية هذا الشخص، فوجدنا أنه تسبب في مقتل طيار مصري.

وتابع: "هذا الشخص احتفى بشخص اسرائيلي واحتضنه، وحصل على بعض الصور معه، وبعد ذلك اتخذ مجلس الإدارة للمركز الالماني الدولي بسحب شهادة الدكتوراه الفخرية منه، لا ولم ولن تعود هذه الصفة لهذا الإنسان، أحد مبادئنا هي بناء الأوطان وليس قتل الإنسان".

أخبار تهمك

موسيماني يطلب رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

شقيق بدرية طلبة يهددها "انتوا اللي بدأتوا الحرب معايا"

منذ حوالي 7 ساعات

خاص - الكشف عن عقوبة شيكابالا

منذ 10 دقائق

مذبحة القلعة.. موسيماني يطرد 8 لاعبين خارج الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار نارى من ريال مدريد تجاه صفقة مبابي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

منذ يوم

عاجل - باريس سان جيرمان يُفجر قنبلة نووية في وجه ريال مدريد بشأن مبابي

منذ يوم

صفقتان جديدتان في طريقهما إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - باتريس كارتيرون يكتب نهاية رباعى الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجآت في تشكيل ريال مدريد أمام بيتيس بالدوري الإسباني

منذ ساعة الا ربع

قنبلة نووية في الميركاتو بعد ميسي ورونالدو

منذ ساعة و 28 دقيقة

حال قدوم مبابي.. فلورنتنيو بيريز يطرد رباعي ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من ضم أخطبوط بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل - عقوبة نارية في انتظار شيكابالا.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

مجزرة في الزمالك.. كارتيرون يطرد 9 لاعبين خارج أسوار القلعة البيضاء

منذ حوالي 5 ساعات

زاد في 4 سنوات 7 مليون نسمة.. تعرف على عدد سكان مصر حتى ظهر اليوم (فيديو)

منذ ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:26 م

مفاجآت في تشكيل ريال مدريد أمام بيتيس بالدوري الإسباني

مجزرة في الزمالك.. كارتيرون يطرد 9 لاعبين خارج أسوار القلعة البيضاء

04:31 م

عاجل - عقوبة نارية في انتظار شيكابالا.. تعرف عليها

06:01 م

زاد في 4 سنوات 7 مليون نسمة.. تعرف على عدد سكان مصر حتى ظهر اليوم (فيديو)

08:08 م

قنبلة نووية في الميركاتو بعد ميسي ورونالدو

07:43 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

ads
Advertisements