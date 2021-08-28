مدير المركز الثقافي الألماني: محمد رمضان تسبب في مقتل طيار مصري

قال الدكتور محمد الخطيب، مدير المركز الثقافي الألماني الدولي، إن المركز مستقل وأسس في عام 2007، وله الحق في منح الدكتوراه الفخرية من أجل تحفيز الشباب العربي للوصول إلى العالمية، مضيفًا أن بعض زملائه تواصلوا معه هاتفيًا أثناء تواجده في أوروبا، وطلبوا منه منح الفنان محمد رمضان الدكتوراه الفخرية، نظرًا لاعماله الفنية، فطلب منهم تقصي الحقائق حوله، ومن ثم تم منحه الدكتوراه، معقبًا: "بعد تكريمه ومنحه الدكتوراه الفخرية، الأرض قامت ولم تقعد".



وأضاف "الخطيب"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن هناك الكثير من الإعلاميين من العالم العربي توصلوا معه لمعرفة سبب منحه الدكتوراه، فتم البحث عن ماهية هذا الشخص، فوجدنا أنه تسبب في مقتل طيار مصري.



وتابع: "هذا الشخص احتفى بشخص اسرائيلي واحتضنه، وحصل على بعض الصور معه، وبعد ذلك اتخذ مجلس الإدارة للمركز الالماني الدولي بسحب شهادة الدكتوراه الفخرية منه، لا ولم ولن تعود هذه الصفة لهذا الإنسان، أحد مبادئنا هي بناء الأوطان وليس قتل الإنسان".

