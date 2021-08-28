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زاد في 4 سنوات 7 مليون نسمة.. تعرف على عدد سكان مصر حتى ظهر اليوم (فيديو)

السبت 28/أغسطس/2021 - 08:08 م
كساب أحمد
قال الدكتور حسين عبد العزيز، أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن عدد سكان مصر وصل في الواحدة من ظهر اليوم 102 مليون و275 ألف نسمة، مضيفًا أن عدد سكان مصر ارتفع خلال الـ 4 أعوام الأخيرة قرابة 7.2 مليون نسمة.

وأضاف "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن 59 مليون نسمة من سكان القاهرة يقطنون في الريف وهنا تكمن أهمية مبادرة حياة كريمة وهي الدافع الأساسي لمعالجة هؤلاء المواطنين، مشيرًا إلى أن السكان الذين يبلغ أعمارهم دون الـ 15 عامًا يمثلون 34 % من عدد سكان مصر أي 35 مليون نسمة.

ولفت إلى أن عدد سكان مصر في سن العمل تبلغ نسبتهم 62 % فقط، موضحًا أن تقليل عدد السكان في الفئة العمرية أقل من 15 عاما يعقبها زيادة عدد من هم في سن العمل وبالتالي يزداد الإنتاج، ومن ثم يزداد الناتج القومي بما ينعكس إيجابًا على رفاهية الأفراد والمجتمع.

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