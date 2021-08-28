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ترقب لظهور ميسي الأول مع باريس سان جيرمان

السبت 28/أغسطس/2021 - 08:10 م
بوابة الفجر
وكالات
كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان عن إمكانية تسجيل مواطنه ليونيل ميسي ظهوره الأول بقميص الفريق من خلال المواجهة أمام ريمس الأحد بالدوري الفرنسي.

وانضم ميسي إلى سان جيرمان في وقت سابق من الشهر الجاري في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع برشلونة الإسباني.

ولم يشارك ميسي في المباراة الماضية أمام بريست رغم ظهوره في تدريبات الفريق، كما غاب النجم البرازيلي نيمار عن تلك المواجهة.

وقال بوكيتينو: لاعب مثله بكل تأكيد سيلعب دورا محوريا في الدوري الفرنسي، بصرف النظر عن السمات المختلفة للدوري الفرنسي مقارنة بالدوري الإنجليزي والإسباني، لأننا نتحدث عن واحد من أفضل لاعبي العالم إن لم يكن أفضلهم.

وأضاف: لا أعتقد أنه سيواجه أي مشكلة في التأقلم، وهو يتطلع لتسجيل ظهوره الأول ومساعدة الفريق على تحقيق أهدافه.

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