ماكرون: نجري مفاوضات مع طالبان بشأن الوضع الإنساني بأفغانستان

أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لوجود مفاوضات جارية بين باريس وحركة طالبان حول الوضع الإنساني في أفغانستان.





وقال إيمانويل ماكرون، في تصريحات أوردتها وكالة رويترز للأنباء اليوم السبت، إن فرنسا تبحث أيضًا مع قطر سبل إعادة إنشاء مسار آمن لعمليات إجلاء الأفغان.





وأضاف: "بدأنا في إجراء مناقشات مع طالبان بشأن القضايا الإنسانية والقدرة على حماية الأفغان المعرضين للخطر وإعادتهم إلى بلادهم" .





وكانت الحكومة الفرنسية، أعلنت أمس الجمعة، انتهاء عمليات الإجلاء التي تنفذها باريس من العاصمة الأفغانية كابول وفقا للجدول الزمني الذي تم وضعه مسبقا مشددة على أنها ستواصل مساعدة المواطنين الذين يحتاجون إلى مغادرة أفغانستان.





وحول وضع القوات الفرنسية في العراق، قال الرئيس الفرنسي: إن بلاده ستحتفظ بقواتها في العراق في إطار عمليات مكافحة الإرهاب طالما كانت الحكومة العراقية بحاجة إليها بغض النظر عما إذا قررت الولايات المتحدة الانسحاب أم لا.





وتابع: "أيا كان ما يقرره الأمريكيون فسوف نحافظ على وجودنا لمحاربة الإرهاب في العراق".



