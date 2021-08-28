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محامية: بعض السيدات يستخدمن سلاح الرؤية بعد الطلاق لتهديد الزوج

السبت 28/أغسطس/2021 - 08:16 م
كساب أحمد

قالت المحامية ريم حسام، إن بعض السيدات يستخدمن سلاح الرؤية بعد الطلاق لتهديد الزوج، معقبة: "في أمهات بتستخدم الأطفال سلاح ضغط على الزوج، زي ما في أمهات أسوياء، في أمهات غير أسوياء".

وتابعت "حسام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن قانون الأحوال الشخصية القديم كان يشتمل على رؤية الأب لأولاده ساعتين في مكان عام مثل مركز الشباب تحت إشراف المحكمة، أما مشروع القانون الجديد فيرى أن الرؤية غير كافية للأب، وتعمل على وجود علاقة سوية بين الأب وأبنائه من خلال الاستضافة لمدة يوم في الأسبوع أو يومين في الشهر أو على حسب الاتفاق.

ولفتت إلى أن الاستضافة تستهدف أن توطيد علاقة الابن عائلة والده في إطار العمل على توطيد العلاقة الأسرية، معقبة: "انفصال الزوج عن الزوجة، لازم ما يكونش ليه علاقة بطبيعة العلاقة بين الابن والأب".
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