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محافظة الأقصر تزف بشرى سارة لأولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية

السبت 28/أغسطس/2021 - 08:17 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
زفت محافظة الأقصر، بشرى سارة لأولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية، وذلك بخفض درجات القبول بالثانوية العامة.

ووافق محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، على تخفيض مجموع القبول بالصف الأول الثانوي العام، للعام الدراسي 2021ـ 2022، من مجموع 242 درجة إلى 230 درجة، للحاصلين على الشهادة الإعدادية.

جاء ذلك في ضوء المقترح المقدم من الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، والذي جاء وفقا لمجموعة من الآليات التي تحقق السعة الاستيعابية للفصول بالكثافة الممكنة لتحقيق التطوير اللازم للمنظومة التعليمية.

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