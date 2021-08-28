غدًا.. وزير السياحة والآثار يفتتح وكالة الجداوي بالأقصر

يصل الدكتور خالد العناني، وزير الدولة لشئون السياحة والآثار، محافظة الأقصر، وذلك لافتتاح أحد المشروعات العامة بجنوبي المحافظة.



ومن المقرر أن يفتتح وزير السياحة والآثار، بحضور ممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية مشروع ترميم وكالة الجداوي في مدينة إسنا.



ويأتي مشرع أعمال تطوير وكالة الجداوي، في إطار مشروع "إعادة اكتشاف أصول التراث الثقافي لمدينة إسنا" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية – من خلال الشريك المُنفذ "تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة".



ومن المقرر حضور الافتتاح، محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، وممثلو الحكومة الأمريكية والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد من القيادات التنفيذية والأثرية.