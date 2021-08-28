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شاهد.. تفاصيل أعمال ترميم آثري بأياد مصرية قبل افتتاح المتحف المصري الكبير

السبت 28/أغسطس/2021 - 08:24 م
شيماء حسن
قال عيد مرتاح، أحد المرممين الأثريين، إنه بدأ في عمل الترميم في المتحف المصري بالتحرير، قبل أن يتم إرساله في أول بعثة إلى الصين لتعلم المواد الجديدة المستخدمة في عملية الترميم.

وأضاف "مرتاح" في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت: "أي مرمم شاطر لابد أن يتعرف على المواد الجديدة وكيفية التواصل مع الجهات المعنية وتوظيف هذا في عمله وبعدها تتولد ثقته في نفسه".

وأشار إلى أنه يعمل حاليًا على مشروع ترميم أجزاء اللوحات الخاصة بالأمير نفر ماعت، مشروع ترميم مقاصيل أو قلادات توت عنخ آمون، مؤكدًا أنها مشروعات تتم بأيادي مصرية خالصة وبتوجيهات من وزير السياحة الدكتور خالد العناني.

وأوضح أنه تم ترميم مقصولتين من مقاصيل الأمير توت عنخ آمون، بالإضافة إلى ترميم وصيانة باقي الآثار الخاصة به تمهيدًا إلى نقلها للمتحف المصري الكبير، لافتًا إلى أنه كان أحد المشاركين في نقل المومياوات الملكية من خلال استخدام تقنية النيتروجين قبل وصولها بسلام إلى متحف الحضارة وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي في استقبالها في حدث لا ينسي.

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