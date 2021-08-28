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تشيلسي بـ10 لاعبين ينتزع تعادلا غاليا من ليفربول وصلاح يسجل (فيديو)

السبت 28/أغسطس/2021 - 08:25 م
ليفربول وتشيلسي
ليفربول وتشيلسي
الفجر الرياضي
انتزع فريق تشيلسي تعادلا غاليا من أنياب ليفربول بهدف لكل فريق في مباراة الجولة الثالثة من الدوري الانجليزي "بريميرليج" التي تقام على ستاد آنفيلد.

جاء هدف تشيلسي عن طريق اللاعب كاي هافيرتز في الدقيقة 22 من كرة رأسية عن طريق ركلة ركنية.

أما هدف ليفربول جاء في الدقيقة 48 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء عن طريق محمد صلاح في كرة تسببت في طرد رييس جاميس مدافع تشيلسي.

وشارك المصري محمد صلاح أساسيا في اللقاء مع ليفربول وسجل هدف التعادل.

بتلك النتيجة يصل رصيد ليفربول وتشيلسي إلى النقطة 7 في المركزين الثالث والثاني على التوالي.

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول تشيلسي الدوري الانجليزي

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