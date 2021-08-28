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مفاجآت في تشكيل ريال مدريد أمام بيتيس بالدوري الإسباني
السبت 28/أغسطس/2021 - 08:26 م
الفجر الرياضي
كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد تشكيلة الملكي التي تستعد لخوض مباراة قوية أمام ريال بيتيس.
ويلتقي ريال مدريد على أرضية ميدان ريال بيتيس، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم في نسختها الحالية.
وجاءت تشكيلة ريال مدريد على النحو التالي:
في حراسة المرمى: كورتوا
في خط الدفاع: جوتيريز - ألابا - ميليتاو - كارفاخال
في خط الوسط: إيسكو - كاسميرو - فالفيردي
في خط الهجوم: فينيسيوس - بنزيما - بيل.