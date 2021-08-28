بالأبيض.. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهر

تألقت الفنانة ياسمين صبري، في أحدث ظهور لها، وذلك من خلال مشاركتها صور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ظهرت "صبري" وهي ترتدي فستان كت أبيض طويل من الدانتيل أثناء استمتاعها بإجازتها الصيفية في البحر على اليخت الخاص بها، وتركت شعرها منسدلًا مما أثار إعجاب جمهورها.



ويذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري الفنية، مسلسل "فرصة تانية"، والذي شارك معها عدد كبير من النجوم، منهم أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، محمد دياب، محمود البزاوي، إدوارد، تأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة دراما محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل