Advertisements

كواليس رفض تشيلسي ضم رونالدو

السبت 28/أغسطس/2021 - 08:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية بريطانية أنه وقعت بعض الكواليس قبل انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأشارت صحيفة الجارديان البريطانية إلى أن مانشستر يونايتد كان قد أعلن أمس الجمعة عن توصله لاتفاق مع يوفنتوس على قيمة صفقة رونالدو لكن الدون البرتغالي لم يوقع عقود انتقاله إلى الشياطين الحمر حتى الآن.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن البرتغالي خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو تواصل بشكل غير رسمي مع معظم الأندية الكبرى في أوروبا من أجل عرض خدمات النجم البرتغالي على رأسها تشيلسي الإنجليزي.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن مينديز لم يحصل على أي رد محفز من مسئولي البلوز بشأن احتمالية حسم الصفقة من يوفنتوس.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن تقارير صحفية زعمت أن رونالدو سينتقل إلى المان يونايتد مقابل 15 مليون يورو كقيمة ثابتة بالإضافة إلى مكافآت تبلغ قيمتها 8 ملايين يورو.

الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد رونالدو تشيلسي

أخبار تهمك

حال قدوم مبابي.. فلورنتنيو بيريز يطرد رباعي ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

صفقتان جديدتان في طريقهما إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - باريس سان جيرمان يُفجر قنبلة نووية في وجه ريال مدريد بشأن مبابي

منذ يوم

عاجل - باتريس كارتيرون يكتب نهاية رباعى الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجآت في تشكيل ريال مدريد أمام بيتيس بالدوري الإسباني

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يضغط من أجل حسم صفقة بديل ساسي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

زاد في 4 سنوات 7 مليون نسمة.. تعرف على عدد سكان مصر حتى ظهر اليوم (فيديو)

منذ ساعة

عاجل - عقوبة نارية في انتظار شيكابالا.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

شقيق بدرية طلبة يهددها "انتوا اللي بدأتوا الحرب معايا"

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقترب من ضم أخطبوط بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يطلب رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

مذبحة القلعة.. موسيماني يطرد 8 لاعبين خارج الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مجزرة في الزمالك.. كارتيرون يطرد 9 لاعبين خارج أسوار القلعة البيضاء

منذ حوالي 5 ساعات

قنبلة نووية في الميركاتو بعد ميسي ورونالدو

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. قرار نارى من ريال مدريد تجاه صفقة مبابي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

منذ يوم

موضوعات متعلقة

يوفنتوس يضع حارس مرمى مان يونايتد كأولوية له في الميركاتو الصيفي

ليس مانشستر يونايتد.. بوابة جديدة لعودة رونالدو للدوري الإنجليزي

مفاجأة.. تشيلسي يستهدف ضم كريستيانو رونالدو

مانشستر يونايتد يخطط لعودة كريستيانو رونالدو

مانشستر يونايتد يستهدف إعادة رونالدو إلى أولد ترافورد

مانشستر يونايتد يكشف حقيقة عودة رونالدو

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:26 م

مفاجآت في تشكيل ريال مدريد أمام بيتيس بالدوري الإسباني

مجزرة في الزمالك.. كارتيرون يطرد 9 لاعبين خارج أسوار القلعة البيضاء

04:31 م

عاجل - عقوبة نارية في انتظار شيكابالا.. تعرف عليها

06:01 م

زاد في 4 سنوات 7 مليون نسمة.. تعرف على عدد سكان مصر حتى ظهر اليوم (فيديو)

08:08 م

قنبلة نووية في الميركاتو بعد ميسي ورونالدو

07:43 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

ads
Advertisements