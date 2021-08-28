كواليس رفض تشيلسي ضم رونالدو

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أنه وقعت بعض الكواليس قبل انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.





وأشارت صحيفة الجارديان البريطانية إلى أن مانشستر يونايتد كان قد أعلن أمس الجمعة عن توصله لاتفاق مع يوفنتوس على قيمة صفقة رونالدو لكن الدون البرتغالي لم يوقع عقود انتقاله إلى الشياطين الحمر حتى الآن.





وأفادت الصحيفة البريطانية بأن البرتغالي خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو تواصل بشكل غير رسمي مع معظم الأندية الكبرى في أوروبا من أجل عرض خدمات النجم البرتغالي على رأسها تشيلسي الإنجليزي.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن مينديز لم يحصل على أي رد محفز من مسئولي البلوز بشأن احتمالية حسم الصفقة من يوفنتوس.





وألمحت الصحيفة البريطانية أن تقارير صحفية زعمت أن رونالدو سينتقل إلى المان يونايتد مقابل 15 مليون يورو كقيمة ثابتة بالإضافة إلى مكافآت تبلغ قيمتها 8 ملايين يورو.



