تعليق أحمد موسى على لقاء الرئيس السيسي وأمير قطر فى بغداد (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد أول لقاء مع أمر قطر تميم بن حمد على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي عقد اليوم في بغداد.



وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن اللقاء الذي عقد اليوم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير قطر في بغداد هو الأول منذ عدة سنوات.



وأضاف أيضا أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء في الإمارات نائب رئيس الدولة حاكم دبي، عقد لقاء مع أمير قطر ومع وزير الخارجية الإيراني.



وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن وزير خارجية إيران ألقى خطابه اليوم باللغة العربية في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

