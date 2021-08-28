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أستاذ جامعي: "حياة كريمة" يقلل الفجوة ما بين حياة المدينة والريف

السبت 28/أغسطس/2021 - 08:36 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة وئام عثمان، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، إن النموذج التنموي المصري له سمة مميزة، حيث استطاع النموذج المصري تحقيق الأمن التنموي.

وأشارت "عثمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن الدولة المصرية استطاعت من خلال مبادرة "حياة كريمة" تحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى أن "حياة كريمة" تستطيع أن تقضي على الآفات الاقتصادية للعملية التنموية وعلى رأسها البطالة والفقر من خلال توفير البنية التحيتة للقرى المستهدفة.

وأضافت رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، أن "حياة كريمة" يقلل الفجوة ما بين حياة الريف وحياة المدينة، ويصلح البنية الديمغرافية، فضلا على أنه يحقق التنمية السياسية، والتمسك بالهوية الموحدة.

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