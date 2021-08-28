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ليفركوزن يهزم أوجسبورج بالأربعة في الدوري الألماني

السبت 28/أغسطس/2021 - 08:36 م
بوابة الفجر
وكالات
تلقى باير ليفركوزن مساعدة كبيرة، ليفوز خارج أرضه 4-1 على أوغسبورغ، ويتصدر الدوري الألماني، بعدما سجل صاحب الأرض هدفين في مرماه في أول 14 دقيقة.

تأخر أوغسبورغ بهدف في الدقيقة الرابعة، عندما سجل الظهير الأيسر إياغو بطريق الخطأ في مرماه، وأصبحت النتيجة 2-0 بعد 10 دقائق أخرى، بعدما وضع فلوريان نايدرليشنر الكرة في مرماه أيضا.

وقلص نايدرليشنر الفارق لأوغسبورغ في الدقيقة 31 بعد خطأ دفاعي، لكن ليفركوزن أضاف هدفين بعد الاستراحة ليخرج بانتصار كبير.

ويتصدر ليفركوزن برصيد سبع نقاط من أول ثلاث جولات، وبفارق نقطة واحدة عن فولفسبورغ، الذي يواجه لايبزيغ.

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