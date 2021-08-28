Advertisements

خبيرة طاقة: هذه طريقة تغيير التفكير وإزالة التوتر (فيديو)

السبت 28/أغسطس/2021 - 08:41 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قالت هنا كمال، خبيرة علم الطاقة واليوجا والمعالجة النفسية، إن هناك إمكانية للتخلص من الخوف والضغط العصبي من خلال تغيير طريقة التفكير من خلال تمارين تنفس، وتمارين اليوجا.

وأضافت "كمال"، خلال حوارها مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، أن الشخص عندما يشعر بالخوف أو الغضب من الطرف الآخر عليه ألا يرد، ويتنفس 5 مرات خلال 3 ثواني، لكي يكون رد الفعل متوازن، معقبًا: "بعد الـ5 ثواني الواحد هيعرف يرد صح، ولن يتهور أو يندم على أي شيء يصدر منه".

ولفتت إلى أن التركيز في النفس خلال دخوله وخروجه 5 مرات يوميًا من شأنه أن يُساهم في تغيير طريقة التفكير، وإزالة مشاكل التوتر، والنوم المتقطع.

الكلمات المفتاحية

خبيرة طاقة تمارين اليوجا الراحة النفسية اخبار مصر

أخبار تهمك

صفقتان جديدتان في طريقهما إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مذبحة القلعة.. موسيماني يطرد 8 لاعبين خارج الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - عقوبة نارية في انتظار شيكابالا.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يضغط من أجل حسم صفقة بديل ساسي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

منذ يوم

عاجل - باريس سان جيرمان يُفجر قنبلة نووية في وجه ريال مدريد بشأن مبابي

منذ يوم

عاجل.. قرار نارى من ريال مدريد تجاه صفقة مبابي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

مفاجآت في تشكيل ريال مدريد أمام بيتيس بالدوري الإسباني

منذ ساعة الا ربع

شقيق بدرية طلبة يهددها "انتوا اللي بدأتوا الحرب معايا"

منذ حوالي 7 ساعات

مجزرة في الزمالك.. كارتيرون يطرد 9 لاعبين خارج أسوار القلعة البيضاء

منذ حوالي 5 ساعات

قنبلة نووية في الميركاتو بعد ميسي ورونالدو

منذ ساعة و 28 دقيقة

زاد في 4 سنوات 7 مليون نسمة.. تعرف على عدد سكان مصر حتى ظهر اليوم (فيديو)

منذ ساعة

عاجل - باتريس كارتيرون يكتب نهاية رباعى الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يطلب رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

حال قدوم مبابي.. فلورنتنيو بيريز يطرد رباعي ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من ضم أخطبوط بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

5 أسباب تجعلكِ تبدئين بممارسة تمارين اليوجا من الآن!

5 أسباب تجعلكِ تبدئين بممارسة تمارين "اليوجا" من الآن!

طبيب نفسي يكشف فوائد "اليوجا" في تقليل الضغط وزيادة التركيز (فيديو)

خبيرة طاقة: "لو كرهت جسمك مش هتخسي حتى مع إتباع نظام غذائي"

خبيرة عقم: 85% من السيدات تحمل بدون مساعدة (فيديو)

خبيرة تغذية تكشف خطورة السمنة على الإنجاب (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:26 م

مفاجآت في تشكيل ريال مدريد أمام بيتيس بالدوري الإسباني

مجزرة في الزمالك.. كارتيرون يطرد 9 لاعبين خارج أسوار القلعة البيضاء

04:31 م

عاجل - عقوبة نارية في انتظار شيكابالا.. تعرف عليها

06:01 م

زاد في 4 سنوات 7 مليون نسمة.. تعرف على عدد سكان مصر حتى ظهر اليوم (فيديو)

08:08 م

قنبلة نووية في الميركاتو بعد ميسي ورونالدو

07:43 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

ads
Advertisements