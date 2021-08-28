خبيرة طاقة: هذه طريقة تغيير التفكير وإزالة التوتر (فيديو)

قالت هنا كمال، خبيرة علم الطاقة واليوجا والمعالجة النفسية، إن هناك إمكانية للتخلص من الخوف والضغط العصبي من خلال تغيير طريقة التفكير من خلال تمارين تنفس، وتمارين اليوجا.



وأضافت "كمال"، خلال حوارها مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، أن الشخص عندما يشعر بالخوف أو الغضب من الطرف الآخر عليه ألا يرد، ويتنفس 5 مرات خلال 3 ثواني، لكي يكون رد الفعل متوازن، معقبًا: "بعد الـ5 ثواني الواحد هيعرف يرد صح، ولن يتهور أو يندم على أي شيء يصدر منه".



ولفتت إلى أن التركيز في النفس خلال دخوله وخروجه 5 مرات يوميًا من شأنه أن يُساهم في تغيير طريقة التفكير، وإزالة مشاكل التوتر، والنوم المتقطع.

