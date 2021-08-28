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خبيرة تغذية: لهذه الأسباب ترتفع معدلات الحرق لدى الرجل (فيديو)

السبت 28/أغسطس/2021 - 08:43 م
بوابة الفجر
أكدت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، على ضرورة تعويد مريض السمنة على تناول جميع الوجبات خلال الساعات النهارية، لأن الغدة الدرقية المسؤولة عن حرق الدهون لا تعمل ليلًا، ولذلك هناك ضرورة لتناول الطعام نهارًا لاستغلال عمل الغدة الدرقية، وحرق أكبر قدر من السعرات الحرارية.

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، أن عشب البيسليم يزيد من الشعور بالعطش، ويستمر في المعدة لمدة تصل لـ14 ساعة، ولذلك عندما يتناول مريض السمنة هذا العشب الساعة السابعة مساءً لا يتناول الطعام ليلًا، وهذا من شأنه أن يساهم في خفض الوزن بشكل كبير.

ولفتت إلى أن الرجل يستطيع خفض وزنه بصورة كبيرة عن المرأة، وهذا يرجع إلى زيادة الكتلة العضلية لدى الرجل عن المرأة، مشيرة إلى أن الرجل معدل الحرق لديه مرتفع على مدار العمر، ولا يتأثر بشكل كبير مع تقدم السن.

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