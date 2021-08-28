لو انت مسافر .. اعرف خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا (فيديوجراف)





كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.











وضعت وزارة الصحة والسكان عدة خطوات للتسجيل والحصول لقاح كورونا للمسافرين جاءت كالآتي:أولًا: زيارة موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا للمسافرين.ثانيًا: اختيار مركز تطعيم المسافرين وفق المحافظة التى يسكن بها عبر الرابط المخصص لوزارة الصحة والسكان الخاص بـ لقاح كورونا.ثالثًا: التأكد من إدخال جميع البيانات بشكل صحيح، وذلك بعد اختيار لغة التواصل المناسبة " العربية – الإنجليزية ".رابعًا: يتم كتابة الأسم كما هو مدون بالبطاقة أو وثيقة السفر.- اختيار بلد الجنسية- الرقم القومي 14 رقم- تاريخ الميلاد- النوع- سبب السفر- جهة السفر- تاريخ السفر المتوقع- بيان مدى المعاناة من أمراض مزمنة- الوظيفة- البريد الإلكترونيخامسًا: التحقق من رقم هاتفك المحمول، حيث يتم ادخال رقم هاتفك المحمول، ثم استخدم زر "إرسال" لتستلم رمز التحقق، مع وضع كود +20- الهاتف الأرضي أدخل كود المحافظة قبل الرقم، وهو +20- رقم هاتف محمول آخر مكون من 11 رقم، مسبوق بالكود +20سادسًا: الموافقة على شروط اللقاح ثم إرسال رسالة نصية عبرالهاتف المحمول، تفيد بمكان وموعد التطعيم فى المراكز التى خصصتها الوزارة لتلقى لقاح كورونا للمسافرين.سابعًا: بعد الحصول على لقاح كورونا المستجد يتم الحصول على شهادة معتمدة وبها PR code الخاص بالسفر.وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الجمعة، عن خروج 329 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 237385 حتى اليوم.وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 234 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 حالات جديدة.وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 287393 من ضمنهم 237385 حالة تم شفاؤها، و16706 حالة وفاة.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.