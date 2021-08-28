تشيلسي يبذل جهوده لضم نجم إشبيلية

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن تشيلسي الإنجليزي يواصل محاولاته من أجل التعاقد مع أحد نجوم أشبيلية الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأفاد الإيطالي فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بأن تشيلسي مستعد لتقديم عرض رسمي تبلغ قيمته 50 مليون يورو من أجل التعاقد مع الفرنسي جول كوندي نجم أشبيلية.





وألمح فابريزيو رومانو أن أشبيلية يرغب في الحصول على المزيد من الأموال من أجل التخلي عن نجمه الفرنسي وأن الوضع الآن متوتر في المفاوضات.





وأوضح فابريزيو رومانو أن المفاوضات مازالت مستمرة أيضًا عن طريق وسطاء وأن تشيلسي يحاول إيجاد حل من أجل حسم الصفقة.





وأشار رومانو فابريزيو رومانو إلى أن كوندي ينتظر حسم الصفقة ويضغط من أجل الانتقال إلى تشيلسي في الفترة المقبلة.





ولفت فابريزيو رومانو أن تشيلسي نجح في الصيف الحالي في التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي مقابل 115 مليون يورو.