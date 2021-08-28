Advertisements

تشيلسي يبذل جهوده لضم نجم إشبيلية

السبت 28/أغسطس/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
كشفت تقارير صحفية إيطالية أن تشيلسي الإنجليزي يواصل محاولاته من أجل التعاقد مع أحد نجوم أشبيلية الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفاد الإيطالي فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بأن تشيلسي مستعد لتقديم عرض رسمي تبلغ قيمته 50 مليون يورو من أجل التعاقد مع الفرنسي جول كوندي نجم أشبيلية.

وألمح فابريزيو رومانو أن أشبيلية يرغب في الحصول على المزيد من الأموال من أجل التخلي عن نجمه الفرنسي وأن الوضع الآن متوتر في المفاوضات.

وأوضح فابريزيو رومانو أن المفاوضات مازالت مستمرة أيضًا عن طريق وسطاء وأن تشيلسي يحاول إيجاد حل من أجل حسم الصفقة.

وأشار رومانو فابريزيو رومانو إلى أن كوندي ينتظر حسم الصفقة ويضغط من أجل الانتقال إلى تشيلسي في الفترة المقبلة.

ولفت فابريزيو رومانو أن تشيلسي نجح في الصيف الحالي في التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي مقابل 115 مليون يورو.

أخبار تهمك

مذبحة القلعة.. موسيماني يطرد 8 لاعبين خارج الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - عقوبة نارية في انتظار شيكابالا.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

حال قدوم مبابي.. فلورنتنيو بيريز يطرد رباعي ريال مدريد

منذ ساعتين

عاجل - باريس سان جيرمان يُفجر قنبلة نووية في وجه ريال مدريد بشأن مبابي

منذ يوم

عاجل.. قرار نارى من ريال مدريد تجاه صفقة مبابي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

خاص - الكشف عن عقوبة شيكابالا

منذ 11 دقائق

موسيماني يطلب رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

مفاجآت في تشكيل ريال مدريد أمام بيتيس بالدوري الإسباني

منذ ساعة الا ربع

شقيق بدرية طلبة يهددها "انتوا اللي بدأتوا الحرب معايا"

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقترب من ضم أخطبوط بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

زاد في 4 سنوات 7 مليون نسمة.. تعرف على عدد سكان مصر حتى ظهر اليوم (فيديو)

منذ ساعة

قنبلة نووية في الميركاتو بعد ميسي ورونالدو

منذ ساعة و نصف

صفقتان جديدتان في طريقهما إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مجزرة في الزمالك.. كارتيرون يطرد 9 لاعبين خارج أسوار القلعة البيضاء

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - باتريس كارتيرون يكتب نهاية رباعى الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

منذ يوم
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:31 م

مجزرة في الزمالك.. كارتيرون يطرد 9 لاعبين خارج أسوار القلعة البيضاء

مفاجآت في تشكيل ريال مدريد أمام بيتيس بالدوري الإسباني

08:26 م

عاجل - عقوبة نارية في انتظار شيكابالا.. تعرف عليها

06:01 م

زاد في 4 سنوات 7 مليون نسمة.. تعرف على عدد سكان مصر حتى ظهر اليوم (فيديو)

08:08 م

قنبلة نووية في الميركاتو بعد ميسي ورونالدو

07:43 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

ads
Advertisements