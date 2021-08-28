خاص - الكشف عن عقوبة شيكابالا

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة آخر تطورات ملف عقوبة محممود عبد الرازق شيكابالا بعد واقعة مراسم الاحتفال بالدوري العام أمس عقب مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي في الجولة الأخيرة بالدوري الممتاز.





وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" أن هناك اتجاه لتوقيع عقوبة مُغلظة على محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك، بعد دخوله في مشادة قوية مع أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية.





وأوضح المصدر أن هناك نية لإيقاف شيكابالا عدد غير قليل من المباريات سيتراوح بين 4 إلى 8 لقاءات، مع توقيع عقوبة مالية كبيرة عليه، جراء ما بدر منه تجاه أحمد مجاهد قبل انطلاق مراسم تتويج الزمالك بدرع الدوري.





وكان شيكابالا قد دخل في مشادة كلامية حادة مع رئيس اتحاد اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، فيما أظهرت بعض مقاطع الفيديو وجود محاولة اعتداء من لاعب الزمالك على مجاهد، قبل أن يتدخل البعض لإثناءه عن ذلك.





يُذكر أن شيكابالا كان غاب عن حضور مراسم تتويج الزمالك بدرع الدوري العام، على خلفية تلك المشادة، حيث تسلم حسين لبيب، رئيس النادي اللقب من أحمد مجاهد، قبل أن يمنحه للاعبين لاستكمال الاحتفالات.



