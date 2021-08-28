الصفقة انتهت.. نجم الأهلي إلى الدوري التركي

كشفت تقارير صحفية اليوم أن نجم الأهلي قريب للغاية من الانتقال إلى فريقه الجديد.





وتوصل نادي الأهلي مع نظيره مالاتيا سبور التركي لاتفاق بشأن رحيل والتر بواليا إلى الدوري التركي على سبيل الإعارة.





ووفقا للتقارير فإن بواليا أنهى اتفاقه مع الفريق التركي وسيسافر خلال ساعات بعد الحصول على تأشيرة السفر.





ومن المقرر أن يخضع بواليا للكشف الطبي في نادي مالاتيا سبور التركي خلال الأيام المقبلة.





وكان الأهلي أنهى بطولة الدوري المصري في المركز الثاني خلف الزمالك الذي توج بلقب المسابقة.