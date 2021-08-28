Advertisements

هاتريك ليفاندوفسكي يقود بايرن ميونيخ لسحق هيرتا برلين في الدوري الألماني

السبت 28/أغسطس/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
وكالات
اقتسمت فرق باير ليفركوزن وبايرن ميونخ وفرايبورغ صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم بعد أن حققت الفوز اليوم السبت في المرحلة الثالثة من البوندسليغا.

واكتسح ليفركوزن مضيفه أوغسبورغ 4 -1 كما اكتسح بايرن ميونخ حامل اللقب ضيفه هرتا برلين 5 - صفر وتغلب فرايبورغ على مضيفه شوتغارت 3 - 2. وفي مباريات أخرى فاز ماينز على ضيفه غرويتر فورت 3 - صفر وكولن على مضيفه بوخوم 2 - 1 وتعادل انتراخت فرانكفورت مع مضيفه أرمينيا بيلفيلد 1 - 1.

ورفع ليفركوزن وبايرن وفرايبورغ رصيدهم إلى سبع نقاط في الصدارة لكن ليفركوزن يتفوق بفارق الأهداف. وعلى ملعب أليانز أرينا، تقمص القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي دور البطولة بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك). وانتهى الشوط الأول بتقدم النادي البافاري بهدفين دون رد عن طريق توماس مولر وليفاندوفسكي في الدقيقتين السادسة و35.

وفي الشوط الثاني أحرز الصاعد جمال موسيالا الهدف الثالث في الدقيقة 49 وتكفل ليفاندوفسكي بالهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 70 و84.

وعلى ملعب إمبولس أرينا، تقدم ليفركوزن بهدفين عكسيين سجلهما إياغو أمارال وفلوريان نايديرليشنير لاعبا اوغسبورغ بالخطأ في مرمى فريقهما في الدقيقتين الثالثة و14.

ورد اوغسبورغ بهدف عن طريق فلوريان نايديرليشنير في الدقيقة 30 لكن باتريك ستشيك أحرز الهدف الثالث لليفركوزن في الدقيقة 75 ثم سجل فلوريان فيرتز الهدف الرابع في الدقيقة 81.

وعلى ملعب مرسيدس بنز أرينا، تقدم فرايبورغ بهدفين عن طريق جيونغ وو يونغ في الدقيقتين الثالثة والتاسعة ثم أضاف لوكاس هويلير الهدف الثالث في الدقيقة 28. ورد كونستاتينوس مافروبانوس وحمادي الغديوي بهدفين لشتوتغارت في الثواني الأخيرة للشوط الأول.

وعلى ملعب راين إنريجي ، حسم كولن الفوز في اللحظات الأخيرة حيث جاء هدفي الفوز عن طريق لويس شاوب وتيم ليمبرلي في الدقيقتين 88 و90 قبل أن يرد سيمون زولر بهدف لبوخوم في الوقت بدل الضائع. ورفع كولن رصيده إلى ست نقاط في المركز الرابع وتوقف رصيد بوخوم عند ثلاث نقاط في المركز العاشر.

وعلى ملعب أوبل أرينا فاز ماينز على ضيفه فورت بثلاثة أهداف دون مقابل، عن طريق أندرسون لوكوكي وآدم شالاي وكيفين ستوغر في الدقائق 15 و18 و90. ورفع ماينز رصيده إلى ست نقاط في المركز الخامس وتوقف رصيد فورت عند نقطة واحدة في المركز الثالث من القاع.

وعلى ملعب شوكو أرينا، أفلت ارمينيا بيلفيلد من الهزيمة أمام فرانكفورت وتعادل معه بهدف لمثله. وتقدم فرانفكورت بهدف ينس بيتر هاوغي في الدقيقة 22 لكن باتريك فيمر أدرك التعادل لبيلفيلد قبل أربع دقائق من النهاية. ورفع ارمينيا بيلفيلد رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الحادي عشر مقابل نقطتين لفرانكفورت في المركز الرابع عشر.

أخبار تهمك

زاد في 4 سنوات 7 مليون نسمة.. تعرف على عدد سكان مصر حتى ظهر اليوم (فيديو)

منذ ساعة

صفقتان جديدتان في طريقهما إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقترب من ضم أخطبوط بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل - باتريس كارتيرون يكتب نهاية رباعى الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

مذبحة القلعة.. موسيماني يطرد 8 لاعبين خارج الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

قنبلة نووية في الميركاتو بعد ميسي ورونالدو

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل - باريس سان جيرمان يُفجر قنبلة نووية في وجه ريال مدريد بشأن مبابي

منذ يوم

عاجل.. قرار نارى من ريال مدريد تجاه صفقة مبابي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

مفاجآت في تشكيل ريال مدريد أمام بيتيس بالدوري الإسباني

منذ ساعة الا ربع

شقيق بدرية طلبة يهددها "انتوا اللي بدأتوا الحرب معايا"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - عقوبة نارية في انتظار شيكابالا.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يطلب رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

مجزرة في الزمالك.. كارتيرون يطرد 9 لاعبين خارج أسوار القلعة البيضاء

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يضغط من أجل حسم صفقة بديل ساسي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

منذ يوم

حال قدوم مبابي.. فلورنتنيو بيريز يطرد رباعي ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:26 م

مفاجآت في تشكيل ريال مدريد أمام بيتيس بالدوري الإسباني

مجزرة في الزمالك.. كارتيرون يطرد 9 لاعبين خارج أسوار القلعة البيضاء

04:31 م

عاجل - عقوبة نارية في انتظار شيكابالا.. تعرف عليها

06:01 م

زاد في 4 سنوات 7 مليون نسمة.. تعرف على عدد سكان مصر حتى ظهر اليوم (فيديو)

08:08 م

قنبلة نووية في الميركاتو بعد ميسي ورونالدو

07:43 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

ads
Advertisements