الباز: مشاركة مصر في مؤتمر "بغداد للتعاون والحوار" منحها ثقل سياسي



وأشار "الباز"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء السبت، إلى أن هذه القمة لا تهدف لمناقشة الأزمات في المنطقة وإنما لمناقشة أوجه التعاون بين الدول، لافتا إلى أن المشاركين في هذه القمة في أعلى درجات التفاهم، مضيفا: "هذه القمة تقول أن العراق تنتفض من جديد".



وثمن كلمة الرئيس السيسي خلال القمة، لافتا إلى أن كلمة الرئيس أكدت على أهمية الحفاظ على الدولة الوطنية، منوها بأن الرسالة التي وجهها للشعب العراقي هى نفسها التي عمل بها الشعب المصري بعد 30 يونيو.



قال الإعلامي محمد الباز، إن عقد مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة" يعد حدث مفصلي، واهميتها ليست فقط لمشاركة مصر بها على الرغم من أن مشاركة مصر بها منحتها ثقل سياسي، إلا أنه لم تعقد مثل هذه القمة في العراق منذ نحو 30 عاما.