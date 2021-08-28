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تنسيق الجامعات 2021.. عدد الأماكن الخالية بالمرحلة الثانية والمؤشرات

السبت 28/أغسطس/2021 - 09:21 م
تنسيق الجامعات 2021
تنسيق الجامعات 2021
تنسيق الجامعات 2021.. يترقب طلاب المرحلة الأولى للناجحين في الثانوية العامة، ظهور نتيجة تنسيق الجامعات، والكشف عن الحدود النيا للكليات والمعاهد.

تنسيق الجامعات 2021

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الدكتور خالد عبدالغفار سيعلن غداً الأحد تنسيق الجامعات 2021 للمرحلة الأولى وسيكشف عن موعد انطلاق المرحلة الثانية.

نتيجة تنسيق الجامعات 2021 

إلى جانب ذلك سيعلن وزير التعليم العالي عدد الأماكن الخالية في تنسيق الجامعات 2021 لطلاب المرحلة الثانية وموعد فتح باب التحويلات لتقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

فتح باب التسجيل تنسيق الجامعات 2021 للمرحلة الثانية

وانتهتت أعمال تسجيل رغبات القبول في تنسيق الجامعات 2021 بالكليات والمعاهد لطلاب المرحلة الأولى يوم الخميس الماضي، والذي كان عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق ومعامل الحاسب الآلي بالجامعات.

عدد المسجلين في تنسيق الجامعات 2021

وسجل 117 ألف طالب وطالبة رغباتهم من إجمالي 118 ألفا و280 طالبا، في تنسيق الجامعات 2021 لطلاب المرحلة الأولى حيث بدأ التنسيق بـ362.5 درجة للعلمي.

تنسيق الجامعات 2021 للمرحلة الأولى

 وضم تنسيق الجامعات 2021 للمرحلة الأولى بحسب الحدود الدنيا والدرجات أكثر من 22 ألفا و954 طالبا، بينما بدأ الحد الأدنى لطلاب الشعبة الهندسية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر بعدد طلاب 16 ألفا و293 طالبا، والحد الأدنى لطلاب الشعبة الأدبية بـ269.5 درجة فأكثر أي بنسبة 65.73% فأكثر بعدد طلاب 79 ألفا 33 طالبا.

نسب النجاح في تنسيق الجامعات 2021

وتشير التوقعات إلى أن نسب نجاح شعبة علمي في تنسيق الجامعات 2021 بشعبة علمي علوم بلغت ٧٦%، وهو ما يؤكد انخفاض الحد الأدنى للقبول، بكليات القطاع الطبي (الطب البشري - طب فم الأسنان - الصيدلة - العلاج الطبيعي).

تنسيق الجامعات 2021 ودرجات القبول

ومن المرجح أن يكون تنسيق الجامعات 2021 بحد أدنى للقبول بكليات الطب البشري بتنسيق الجامعات 2021 ما بين 364 أي بنسبة 88.7% و 375 درجة 91.5%، وحسب مؤشرات نسب النجاح في شعبة العلمي علوم، وانخفاض الحد الأدنى لكليات القمة بنسبة تتراوح ما بين 7 لـ10 بالمائة.

تنسيق الجامعات 2021 وكليات طب الأسنان

 ومن المتوقع أن يتراوح الحد الأدنى للقبول بكليات طب فم الأسنان ما بين  363.5 درجة أي بنسبة 88.6% 473.5 درجة، أي بنسبة 91.3%، وذلك بخصوص تنسيق الجامعات 2021 للمرحلة الأولى.


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