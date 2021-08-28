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محمد صلاح الأول.. تقييم لاعبي ليفربول في مباراة تشيلسي

السبت 28/أغسطس/2021 - 09:24 م
بوابة الفجر
علي نبوي
تعادل ليفربول أمام ضيفه تشيلسي مساء اليوم السبت بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".


ونجح المصري محمد صلاح في تسجيل هدف فريقه ليفربول في المباراة من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول.

وكشفت صحيفة ليفربول إيكو عن تقييم لاعبي الريدز في مباراة اليوم حيث احتل محمد صلاح أعلى تقييم.

وفيما يلي تقييم لاعبي ليفربول بعد التعادل أمام تشيلسي :-

أليسون 7
‏أليكسندر أرنولد 7
‏ماتيب 7
‏فان دايك 7
‏روبيرتسون 6
‏فابينيو 6
‏هندرسون 6
‏إيليوت 6
‏محمد صلاح 8
‏فيرمينو 6
‏ماني 7
‏جوتا 6
‏تياغو 6

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