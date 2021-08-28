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عاجل.. نجم الأهلي يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

السبت 28/أغسطس/2021 - 09:30 م
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
علي خلاف
رحب الجناح النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بمفاوضات مسؤولي القلعة البيضاء لضمه خلال الفترة الجارية من الانتقالات الصيفية.

مفاوضات الزمالك لضم جونيرو أجايي

كشف مصدر مقرب من النيجيري جونيور أجايي عن ترحيب اللاعب  بفكرة الانتقال إلى صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بداية من الموسم الجديد بعد رغبة الأهلي فى الاستغناء عن خدماته.

وأكد المصدر أن الجناح النيجيري تلقى عرضًا من الزمالك بعد تأكد رحيله عن صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مشيرا إلى أن اللاعب يرغب في خوض تجربة جديدة بمصر.

وأتم المصدر موضحا أن جونيرو أجايي ينتظر حصوله على الاستغناء من الأهلي وتقاضى قيمة آخر سنة فى عقده ومن ثم التوقيع للزمالك في الفترة المقبلة.

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مفاوضات الزمالك لضم أجاي ضم أجاي الاهلي والزمالك

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