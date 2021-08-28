توخيل: من الصعب أن تلعب بـ 10 لاعبين أمام ليفربول في أنفيلد

علق الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي على تعادل فريقه في مباراة اليوم أمام ليفربول ١-١ في قمة مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".





توخيل قال بعد المباراة :"في الشوط الاول كان ليفربول يضغط بشكل عالٍ ولكن ما قدمه الفريق رائع، وكنّا نفتقد التركيز في الإنهاء".





وأضاف :"من الصعب أن تلعب بـ 10 لاعبين في ملعب الاتحاد والانفيلد، في بداية الشوط الثاني كنّا منظمين ولكن من حسن الحظ بأخر 10 دقائق خرجنا بالتعادل".





وزاد :"ما جعلني اتناقش مع الحكام هو أنه ربما شاهد الصورة وليس اللقطة كاملة، وسمعت أحاديث من بعض الحكام يقولون بأنه لا يجب أن يُحتسب طرد".





وواصل :"أنا سعيد باللاعبين وبما قدموه، وبعد التوقف الدولي سنكون بوضع أفضل".





وتعادل تشيلسي أمام مضيفه ليفربول ١-١ في المباراة التي جرت على ملعب أنفيلد حيث شهد اللقاء تقدمًا للبلوز بهدف كاي هافيرتز ليتعادل محمد صلاح للريدز من ركلة جزاء.



