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توخيل: من الصعب أن تلعب بـ 10 لاعبين أمام ليفربول في أنفيلد

السبت 28/أغسطس/2021 - 09:27 م
توخيل
توخيل
علي نبوي
علق الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي على تعادل فريقه في مباراة اليوم أمام ليفربول ١-١ في قمة مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

توخيل قال بعد المباراة :"في الشوط الاول كان ليفربول يضغط بشكل عالٍ ولكن ما قدمه الفريق رائع، وكنّا نفتقد التركيز في الإنهاء".

وأضاف :"من الصعب أن تلعب بـ 10 لاعبين في ملعب الاتحاد والانفيلد، في بداية الشوط الثاني كنّا منظمين ولكن من حسن الحظ بأخر 10 دقائق خرجنا بالتعادل".

وزاد :"ما جعلني اتناقش مع الحكام هو أنه ربما شاهد الصورة وليس اللقطة كاملة، وسمعت أحاديث من بعض الحكام يقولون بأنه لا يجب أن يُحتسب طرد".

وواصل :"أنا سعيد باللاعبين وبما قدموه، وبعد التوقف الدولي سنكون بوضع أفضل".

وتعادل تشيلسي أمام مضيفه ليفربول ١-١ في المباراة التي جرت على ملعب أنفيلد حيث شهد اللقاء تقدمًا للبلوز بهدف كاي هافيرتز ليتعادل محمد صلاح للريدز من ركلة جزاء.

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رياضة توخيل الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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