بعد عودة رونالدو.. بوجبا يكشف عن فريقه الجديد









أبلغ الفرنسي بول بوجبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد وكيل أعماله، مينو ريولا برفضه تجديد العقد مع اليونايتد ورغبته في الانتقال إلى صفوف نادي ريال مدريد في المرحلة المقبلة.





وينتهي عقد بول بوجبا مع نادي مانشستر يونايتد بنهاية الموسم المقبل، مع محاولات مكثفة من النادي الإنجليزي تجديد عقده لحمايته من الرحيل مجانًا كواحد من أعمدة الفريق.





لكن بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن بول بوجبا يحلم بالانتقال إلى نادي ريال مدريد في خطوته المقبلة خاصةً مع وصوله إلى سن الـ28 عامًا وهي فرصته أخيرة لذلك.





وفي ظل ترحيب نادي ريال مدريد بالتعاقد معه مجانًا، فإن بول بوجبا سيواصل رفض عروض التجديد المقدمة له من أجل تسهيل الانتقال إلى السانتياجو بيرنابيو خلال الفترة المقبلة.





وأبلغ مينو رايولا مسؤولي نادي ريال مدريد برغبة بول بوجبا الانضمام إلى الميرنجي في الصيف القادم ونيته رفض كافة عروض التجديد لتسهيل خروجه مجانًا من مانشستر يونايتد.



