البنتاغون: قواتنا بدات بالانسحاب من مطار كابل الذي ستديره حتى استكمال رحيلها

أوضح البنتاغون أن قوات الولايات المتحدة المنتشرة بمطار كابل بدأت بالانسحاب، وأنها مستمرة في إدارة المطار حتى الانسحاب الكامل منه.





وأكد جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، خلال موجز صحفي عقده اليوم، أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بإتمام عمليات الإجلاء من كابل بحلول الموعد المتفق عليه مع "طالبان"، أي حتى الـ31 من أغسطس.





وشدد المتحدث على أن الولايات المتحدة ستواصل إدارة المطار حتى إتمام عملية انسحاب قواتها، مضيفا أن البنتاغون يتابع في الوقت الحقيقي التهديدات للقوات الأمريكية في أفغانستان ويعتبرها "واقعية جدا".





بدوره، أعلن المسؤول عن الشؤون اللوجيستية في هيئة الأركان المركزية المشتركة الجنرال هانك تايلور عن إجلاء 5400 أمريكي من كابل.



