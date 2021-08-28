أول تعليق من كلوب بعد تعثر ليفربول أمام تشيلسي

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، عن تعادل فريقه في لقاء اليوم أمام تشيلسي ١-١ بالجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".





كلوب قال في تصريحات بعد المباراة :"كانت مباراة رائعة، لقد كنّا مرهقين كما هو الحال لتشيلسي ومع اول فرصة لهم سجلوا، والجميع يعلم قوتهم الدفاعية".





وأوضح :"بعد التوقف سنلعب أمام فريق يركض كالمجانين، ليدز يونايتد من الصعب أن تفرض أسلوبك عليهم".





وواصل :"ركلة الجزاء التي حصلنا عليها كانت مستحقة والمباراة كانت جيدة وذات شدة عالية".





وأشار :"تشيلسي كان يدافع بثمان لاعبين ولم نتمكن من تجاوزهم وتصدى ميندي لبعضهم".





وأردف :"‏لا يوجد مباريات سهلة بالبريميرليج سنواجه ليدز وهي واحدة من أصعب المباريات".





وكشف كلوب عن تعرض البرازيلي فيرمينيو للإصابة قائلًا :"فيرمينو ليس جيدًا تمامًا، يعاني من ألم بالعضلة لكن نأمل أن يكون شيء ليس خطير".



